Hırsızlıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

16.02.2025 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette müşteri olarak bulunan kimliği meçhul bir şahıs tarafından, market içerisinde satışa sunulan 1.338,30 TL değerindeki göz bakım kremini alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.Ö.(K-59) tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.