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Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

Mahkeme de gözyaşı döken zanlılar, cezaevine gitmek istemediklerini, ülkelerine dönmek istediklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis, zanlıların ifadelerinde iki pasaportu güneyde 4 bin euroya temin ettiklerini, amaçlarının İtalya’ya gitmek olduğunu söylediklerini açıkladı.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, emare alınan iki pasaportun uzman tarafından incelendiğini açıkladı.

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Polis, S.P'nin Poorna Shashindra Wergala adına, H.P'nin ise Deepika Rajakaruna adına düzenlenmiş, Srilanka pasaportlarını görevli memura vermek suretiyle suç işlediklerini söyledi.

Polis, zanlıların Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptıktan sonra 27 Kasım 2023 tarihinde saat 07.00 raddelerinde Ercan Havalimanı’na KKTC’den çıkış yapmak için gittiklerini söyledi.

İsimleri henüz tespit edilemeyen zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

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