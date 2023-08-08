Çin Merkez Bankası, yuanın referans seviyesini yaklaşık bir ayın en düşüğüne getirdi.

Kötüleşen ticaret rakamları, dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki yavaşlamayla ilgili endişeleri yoğunlaştırdı ve tipik olarak külçe altının tersi yönde hareket eden doları daha fazla destekledi.

Öte yandan Fed yönetim kurulu üyelerinden Michelle Bowman Pazartesi günü yaptığı açıklamada, fiyat istikrarını tamamen eski haline getirmek için ek parasal sıkılaştırmaya "muhtemelen ihtiyaç duyulacağını" söyledi. Buna karşın, swap piyasalarında yıl sonundan önce başka bir zam olasılığı kabaca yüzde 30 olarak fiyatlanıyor.

Bu da piyasaların bir artış daha olacağına yeterince ikna olmadığını gösterdi. Bu hafta gelecek enflasyon rakamları muhtemelen Fed’in istediği ılımlı fiyat artışını daha iyi yansıtabilir ve potansiyel olarak Fed'in faiz artışına devam etmesi için üzerindeki baskıyı azaltabilir.

Spot altının onsu 1931 doları test ederken, gram altın da 1678 TL'ye kadar çekildi.