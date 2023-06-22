Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankasının faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini yinelemesinden sonra, yükselen tahvil getirilerinin etkisiyle geriledi.

Spot altın ons başına 1.930 dolar seviyesine yakın seyrediyor. Ons altın ve bankalararası Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altın ise bin 460 TL civarında.

Powell, Çarşamba günü Kongre’de yaptığı yarı yıl konuşmasında bu yıl iki faiz artışı daha yapılmasın oldukça iyi bir tahmin olacağını söyleyerek enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirme taahhüdünün altını çizdi.

10 yıllık tahvil getirileri piyasaların Powell’ın yorumlarını sindirerek faiz getirisi olmayan spot altın üzerinde baskı oluşturmasıyla Perşembe günü yükseldi.

Yatırımcılar, bu ay daha fazla şahinleşen gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının sayısındaki artışa odaklanıyor.

İngiltere’de Çarşamba günü enflasyonun dördüncü ay için beklenenden yüksek olarak yüzde 8,7’de kaldığını gösteren verilerin ardından Merkez Bankası’nın (BOE) faiz artışlarının hızını artırmak zorunda kalacağı fiyatlanıyor.

Öte yandan tahvil getirilerinde kritik bir gösterge olan ters getiri eğrisi Fed Başkanı’nın konuşmasının ardından bir puan daha yükseldi. Bu tahvil yatırımcılarının altının güvenli varlık olarak cazibesini artırabilecek bir resesyon ihtimalinden endişe duyduklarına işaret ediyor.

Altın, ABD’de bankacılık krizine dair endişelerin hafiflemesi ve Fed’in bu yıl faiz indirimi yapması ihtimalinin neredeyse tamamen ortadan kalkmasıyla kayda değer oranda destek kaybetmişti. Değerli metal Mayıs’ta gördüğü zirve seviyesinden yüzde 6 değer kaybetti.