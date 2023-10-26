Hafta başından bu yana dolar kurunun rekor tazelemesi, gram altını da yeni zirve seviyeye taşıdı.

Dolar/TL’deki ve ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın, 1808 TL ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Altının gram fiyatı saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1.798 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 90 liradan satılıyor.

Analistler, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir coğrafyaya taşınabileceği endişesinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Orta Doğu’daki çatışmaların yatırımcıları endişelendirmesiyle yükselen ons altın, bu sabah 1.989,63 dolara kadar ulaştı ve 1.987 dolar seviyesinde dengelendi.

JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ

Altın fiyatları, Orta Doğu’da yükselen jeopolitik risklerin etkisiyle artışa geçmişti.

Analistler, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir coğrafyaya taşınabileceği endişesinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Jeopolitik olayların altın üzerindeki etkisinin küresel yetkilileri çok daha agresif para ve maliye politikaları uygulamaya zorlayabileceğini belirtiliyor.

Altın fiyatları da bir hafta önce Gazze’deki hastanede meydana gelen patlamanın bölgedeki çatışmaların daha da şiddetleneceği endişelerine neden olması ve güvenli liman olarak görülen altına talebi yüksek tutmasıyla 1962 doları görmüştü.