Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk ve en kritik sınavını geride bıraktı. Merkez Bankası faiz kararı Haziran 2023 için belli oldu. Banka yüzde 8,50 seviyesinde bulunan politika faizini 650 baz puan artışla 27 ay sonra ilk kez yükseltti ve faiz oranı yüzde 15 oldu. Piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı sonrası altın, dolar ve borsanın ilk tepkisi böyle oldu.

FED BAŞKANI POWELL KONUŞTU, ONS ALTIN ÇAKILDI

ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi’nde yapacağı sunumun metninde daha yüksek faize işaret edilirken, enflasyonu yüzde 2’ye düşürme sürecinde yolun hala uzun olduğu ifade edildi. Paranın patronu, Fed’in para politikası kurulu üyelerinin neredeyse tamamının faizlerin yıl sonuna doğru bir miktar daha yükselmesinin uygun olacağını düşündüğünün altını çizdi. Gelen verilere bağlı olarak her toplantıda karar vermeye devam edileceği ifade edildi.

Ons altında bir süredir devam eden negatif hava, Fed Başkanı Powell’ın açıklaması sonrası daha da kritik bir hal aldı. Ons altın fiyatı Powell'ın açıklamaları ile 1918 dolara kadar sarktı ve 17 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

1505 TL ile tarihi zirvesinden kademeli olarak uzaklaşan gram altın fiyatı da geriledi. Dün gün içerisinde 1472 TL’ye kadar yükselen altının gram fiyatı 1454 TL’ye kadar geri çekildi. Ons altın fiyatı bugün 1935 dolar seviyesinde bulunurken, Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın fiyatı yüzde 2'den fazla artarak 1507 TL seviyesini aştı ve yeni rekorunu kırdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2513 TL, Cumhuriyet altını 10.168 ve 22 ayar bileziğin gramı 1454 TL’den alıcı ile buluşuyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR VE EURO FİYATI

Seçimlerden önce artan belirsizlik ve kurda oluşan baskının etkisiyle oluşan 3’lü kur dönemi, ekonomi yönetiminin belli olması ve piyasalardaki baskının kalkmasıyla birlikte sona erdi. Kapalıçarşı’da dolar kuru banka kotasyonlarının altına düştü. Seçimlerin ardından ise hızla yükselişe geçen dolar/TL kuru sadece geçtiğimiz hafta yüzde 11 değer kazanmıştı. Hafta başından bu yana 23,5 TL seviyelerinde dengelenen kur faiz kararının ardından Kapalıçarşı’da yüzde 2,6'nın üzerinde yükselerek 24,33 seviyesini gördü ve rekor kırdı. Euro ise 26,74 lirayı aşarak tarihi zirvesini güncelledi.

BORSA İSTANBUL’DA SON DURUM

Seçimlerin ilk turunda sert düşerek devre kesici ile açılış yapan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, 28 Mayıs’taki ikinci turun ardından yükselerek 5000 puan psikolojik seviyesini yeniden aşmıştı. Bu sabah güne 13,40 puan artışla 5500,23 puandan başlayan borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kazanarak 5.216,51 puana yükseldi. Borsa İstanbul, karar sonrası ilk tepki olarak 5241 puana yükselirken

KKM'DEKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR

16 Haziran ile biten haftayı kapsayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 576 milyar TL'den 2 trilyon 628 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 9 trilyon 635,2 milyar TL'den 9 trilyon 687,6 milyar TL'ye, mevduat 10 trilyon 947,3 milyar TL'den 11 trilyon 263,1 milyar TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 1 trilyon 373,5 milyar TL'den 1 trilyon 373,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 732,7 milyar TL'den 739 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 166,5 milyar TL'den 166,7 milyar TL'ye yükseldi.