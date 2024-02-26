Gram altın, hem ons altın hem de Dolar/TL'nin etkisiyle fiyatlanmaya devam etti.



Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 2.034 Türk Lirası civarı ile rekor seviyeyi gördü. Çeyrek altın ise 3.346 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.

Ons altın ise doların baskısı altında kalarak hafif geriledi.

Altının ons fiyatı ise 7 günlük yükseliş serisinin ardından bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 33 dolardan alıcı buluyor.



Bu hafta ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Diğer yandan Fed'in ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizlik devam ederken, banka yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında bulunuyor.