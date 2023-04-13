ABD'de beklentinin altında gelen enflasyon verisi sonrası altın fiyatları yükseldi. Ons altın 2 bin 28 doları görürken; gram altın 1.261 lirayı gördü ve yeni rekor seviye test edildi.

Çeyrek altın 2.109 lira, Cumhuriyet altını da 8.407 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı dün günü 2.015 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yüzde 0,45 değer kazancıyla 2.024 dolardan işlem görüyor.



Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarındaki resesyon endişesinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.



Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e azalarak beklentileri geride bıraktığını belirten analistler, çekirdek TÜFE'deki artışın yüzde 5,5'ten 5,6'ya çıkmasının gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri arttırdığını bildirdi.



Para piyasalarında Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler ise yüzde 70 seviyesinde fiyatlanmayı sürdürdü.



Analistler, bugün ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi.