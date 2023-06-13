Gram altın 1.500 TL'ye doğru adım adım yaklaşıyor. Gösterge, rekor seviyelere yakın 1.493 TL’den işlem görüyor.

Ons altın, Fed, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası için bu hafta takvimde yer alan para politikası toplantıları öncesinde ihtiyatlı havanın hakim olmasıyla 1.962 dolarda kaldı.

Dolar endeksi, yatırımcılar küresel günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak Mayıs ayı enflasyon raporuna hazırlanırken Salı günü 103,5 altında sabitlendi.

GRAM ALTIN DÜN 1.497, BUGÜN 1.498 LİRAYI GÖRDÜ

Haftaya 1.482 liradan başlayan gram altın 1.497 liraya kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü. Gram altın günü 1486 liradan kapattı.

Haftanın ikinci işlem gününe 1.486 liradan başlayan gram altın 1.498 liraya kadar yükselerek yeni zirvesini test etti. Gram altın şu dakikalarda 1.495 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1465 lira seviyesi test edildi.