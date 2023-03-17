Birkaç gün öncesine kadar Fed’in 50 baz puanlık faiz artışı masaya yatırılırken ABD bankacılık sektöründen gelen iflas haberleriyle birlikte faizlerin yönü soru işaretine dönüştü. ABD’de varlık sınıflandırmasında en büyük 16’ncı banka olan SVB’nin ifl ası piyasalardaki dengeleri altın lehine değiştirdi. Birçok banka hissesinin gerilemesiyle finansal ekosisteme güvenin sarsılması altını 1.930 dolara taşıdı.

FED’İN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Finansal piyasaları desteklemek için Fed’in faiz artışlarına son vermesi gündeme geldi. CME FedWatch aracına göre piyasalar, Fed’in 22 Mart'ta faiz oranlarını 25 baz puan artırma ihtimalini yüzde 82 olarak görüyor. Merkez bankasının oranları değiştirmeme ihtimali de giderek artıyor. Beklentiler, piyasaların 50 baz puanlık bir faiz artırımı için yaklaşık yüzde 80 şans gördüğü geçen haftaya göre önemli ölçüde değişti. Daha ileriye bakıldığında, piyasalar yaz sonunda olası bir faiz indirimini fiyatlamaya başlıyor. Tahvil piyasalarındaki fiyatlamalar Fed’in yılsonuna kadar 50 baz puanlık faiz indirimine gidebileceği beklentisinin oluştuğuna işaret ediyor. Bu da altının artık yakıt deposunu doldurabileceği anlamına geliyor.

Ekonomistler, Fed’in mevcut para politikasını tersine çevireceğine dair herhangi bir adımın, özellikle piyasanın yüksek enflasyonun kontrol altına alındığından emin olmadan önce gerçekleşirse, uzun vadede fiyatları pozitif olarak etkileyeceğini dile getiriyor.

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