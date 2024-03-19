Altın fiyatı son haftalarda rekor üzerine rekor kırıyor. Fiyatlar yükseldikçe talep de artıyor. Öte yandan altının piyasa fiyatıyla kuyumcudaki satış fiyatı arasındaki makas, 250 liraya çıktı.

Fiyat farkına ilişkin değerlendirmede bulunan altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Altın bu sene de yükselecekmiş diye yorumlar da yapıldığı için altına talep arttı. İçeride talep olunca ithalatın sınırlı olması nedeniyle fiyat farkı oluşmaya başladı çünkü sadece alıcıların olduğu bir piyasadayız" dedi.

Kapalıçarşı esnafına göre, fiyat makasının en büyük nedeni altın ithalatına uygulanan kota. Kuyumcular ithalat kotasının geçici süreyle kaldırılmasını istiyor.

Kota uygulamasının sınırlı süreyle de olsa kaldırılmasını talep eden Yıldırımtürk, "Bizde şu anda çeyrek altın 2420 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 17 bin 950 liradan işlem görüyor. Önerimiz şu, altın ithalatına getirilen kotanın belirli bir süre örneğin 1 ay kaldırılması. Bu durum farkın azalacağı ve fiyatın düşeceği anlamına gelir" diye konuştu.