Altının gram fiyatı 1.135 lira seviyesinde işlem görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1,83 değer kazanmasının ardından, bugün de yüzde 0,6 artarak 1.881 dolarla 9 Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.133 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.884 lira, Cumhuriyet altını da 7.753 liradan satılıyor.

﻿FED'İN 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞINA GİTMESİ BEKLENİYOR

Analistler, cuma günü ABD'de açıklanan istihdam verisinin aralıkta 223 bin artarak beklentileri geride bırakmasına karşın, ücret artışları ile çalışma saatlerinin yavaşlaması ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikalarında yumuşamaya gidebileceği beklentisinin güçlendiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artışı da yüzde 25 ile olasılık dahilinde bulunmaya devam ediyor.



Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde işsizlik verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.