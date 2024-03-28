Dolar kuruna paralel olarak dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, tarihi zirvesini 2 bin 286 liraya taşıdı. Gram altın, saat 09.30 itibarıyla 2 bin 280 liradan işlem görüyor.

2187 – 2200 bant aralığında hareket eden ons altın, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,07 yükselişle 2196 liradan alıcı buluyor.

Ons altın fiyatı yatay seyrederken, piyasalar para politikasına ilişkin daha fazla ipucu edinmek için yarın açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksini (PCE) takip edecek. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonun seyrini izlemede baktığı veri, Türkiye saatine göre (TSİ) 15.30’da açıklanacak.

Güncel altın satış fiyatları şöyle: