Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve doların güç kaybetmesiyle altın fiyatları güçlü seyrini koruyor.

Altının ons fiyatı dün ABD enflasyon verisinin ardından mayıs ayından beri ilk kez 1900 doların üzerine çıktı. Altının onsu bugün de 1900 doların hemen üzerinde hareket ediyor.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

İç piyasada gram altın 1150 liraya çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Çeyrek altın 1924, cumhuriyet altını 7 bin 915 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun düşüş trendine girmiş olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceğine ilişkin beklentiler ağırlık kazanıyor.

ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e gerilerken, aylık bazda yüzde 0,1'lik düşüş görüldü.

DOLAR 7 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Uluslararası piyasalarda dolar verilerin ABD'de enflasyonun yavaşladığını

göstermesinin Fed'in agresif faiz artırımlarını bırakacağı beklentilerini kuvvetlendirmesiyle hazirandan bu yana en düşük düzeyi gördü. Dolar endeksi 102 seviyesinde hareket ediyor.

FED YETKİLİLERİNDEN SÖZLÜ YÖNLENDİRMELER

Fed yetkilileri dün sözle yönlendirmelere devam etti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard iş gücü piyasasının güçlü seyrettiğini kaydederek, TÜFE'deki yavaşlamaya rağmen enflasyonun hala yüksek ve Fed'in hedefinin çok üzerinde olduğunu, faiz oranı yüzde 5'in üzerine çıkacaksa bunun bir an önce yapılmasını tercih ettiği dile getirdi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de Fed'in güvenilirliğini sürdürmesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefinin tutturulması gerektiğini belirterek, enflasyonun yavaşlaması nedeniyle faiz oranlarında geçen yılki gibi agresif artışlara gerek olmadığını kaydetti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise enflasyondaki artışın en kötüsünün muhtemelen geride kaldığını, Fed'in gelecekteki faiz kararlarında 25 baz puanlık faiz artışlarına geçmesinin zamanının geldiğini ifade etti.

25 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENTİSİ

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı ihtimali yüzde 94'e çıkarken, martta 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 76 seviyesinde bulunuyor.