Alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla düzenlenecek seminer serisi; dijital çağda ebeveynlik, çocukların sağlıklı gelişimi ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi konularında velilere rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Seminerlerin ilkinde “Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak” konusu ele alınacak.

Eğitim, Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ tarafından verilecek.

📅 17 Ocak 2026 Cumartesi

🕓 16.00

📍 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Konferans Salonu

Çocuklarımızın gelişimini bilgiyle desteklemeyi hedefleyen bu eğitim serisine tüm veliler/ebeveynler ve konuya ilgi duyan herkes davetlidir.