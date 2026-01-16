Bunlar da ilginizi çekebilir

Çocuklarımızın gelişimini bilgiyle desteklemeyi hedefleyen bu eğitim serisine tüm veliler/ebeveynler ve konuya ilgi duyan herkes davetlidir.

Eğitim, Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ tarafından verilecek.

Alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla düzenlenecek seminer serisi; dijital çağda ebeveynlik, çocukların sağlıklı gelişimi ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi konularında velilere rehberlik etmeyi amaçlıyor.

