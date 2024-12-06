Başbakanlık DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy BRT’de 18. Saat programına katılarak, olası depreme karşı yapılan çalışmaları açıkladı.

Güçlüsoy, “Depremden korkmamak lazım. Tedbirsizlikten ve bilinçsizlikten korkmamız lazım. Biz de bu şiyarla çıktığımız bu yolda Başbakan’ın verdiği talimatlar doğrultusunda bu yönde çalışmalarımızı bir buçuk yıldır yapıyoruz” dedi.

Deprem konusunun hükümetin gündeminin en önemli maddelerinden olduğunu belirten Güçlüsoy, “Bulunduğumuz coğrafi konum itibarı ile deprem kuşağının içerisindeyiz. Deprem gerçeği kaçınılmz bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Bunu göz ardı etmemiz kesinlikle mümkün değildir” diye konuştu.

Durali Güçlüsoy, Başbakanlık bünyesinde oluşturulan Depremle ilgili komitenin Pazartesi günü toplantı gerçekleştireceğini söyledi.

Güçlüsoy, “Yerbilimleri Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Jeozik Mühendislerimiz, Meteoroloji Dairemiz,Jeoloji ve Maden Dairemiz ve bizim de içinde bulunduğumuz geniş katılımlı ülkedeki üniversitelerimizin değerli profesörleri ile birlikte kurduğumuz ve çalışmalarını sürdürdüğümüz komitemiz var. Komite son dönemlerde yaptığı toplantılarda tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Aslında bugün yine komitenin toplantısı vardı ancak İnşaat Mühendisleri Odasının deprem ve depreme karşı yapılacak binalarda sempozyumundan dolayı Pazartesi gününe kaldı. Komite, Pazartesi öğleden sonra toplanacak” dedi.

Başbakanlık DPÖ Müsteşarı Güçlüsoy, afet riski altında yapılan binaların dönüşümü ile ilgili Kentsel Dönüşüm Yasa çalışmasının da yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi.

Güçlüsoy, “Biz devamlı fay hatlarındaki gelişmeleri, olası depremde kayma şekillerini istişare ediyoruz. Bunların takibinin dışında da önemli görevlerimizden biri de olası bir depremde can kaybını minimuma indirecek tedbirleri almaktır. Bunlarla ilgili Kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm yasası olarak adlandırdığımız afet riski altında yapılan binaların dönüşümü ile ilgili yasa çalışmasıdır. Onun taslağı da yüzde 90 oranında bitmiştir. Uzmanlardan son görüşleri alıp Bakanlar Kurulumuzdan geçirip, Cumhuriyet Meclisine göndereceğiz. Söz konusu yasa çalışması çerçevesinde iki kez Türkiye Şehircilik Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığını ziyaret ettik. Oradaki uzmanlardan çok değerli katkılar aldık. Hala daha yasa ile ilgili destek veriyorlar” dedi.

Güçlüsoy, yerel yönetimlerin, kaymakamlıkların, Şehir Planlama Dairesi’nin Dere yataklarına, vadilere, dik yamaçlara inşaat izni verilmesi noktasında temkinli davranmaları, özellikle deprem yönetmeliklerine uygun projelerin onaylanması konusunda hassasiyet gösterildiğini ifade etti.

DPÖ Müsteşarı Güçlüsoy, ülkede deprem farkındalığını artırmak amacıyla 2025 yılının Ocak ayında itibaren ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra toplumun geneline yayılacak etkinlikler gerçekleştirileceğini söyledi.

Depremle ilgili hazırlıkların yasal zemine de dayandığını kaydeden Güçlüsoy, “Zorunlu Afet Sigortası ile ilgili de 60-2010 sayılı Sigorta Hizmetleri Düzenleme ve Denetim Yasamız buna olanak vermektedir. Bu yönde de Afet Sigortaları’nı yaygınlaştırmak, cazip ve zorunlu hale getirmek için Maliye Bakanlığı ile bir proje çalışmasındayız” dedi.