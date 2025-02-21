Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy, BRT'de katıldığı “18'inci Saat” programında Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program Taslağı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Güçlüsoy, planlara sadık kalındığı sürece arzulanan hedefe ulaşılabileceğini ve ülkede sürdürülebilir bir yapı oluşabileceğini söyledi.
Güçlüsoy, Kalkınma Planı'nı tozlu raflarda unutmak için yapmadıklarını, esas sürecin şimdi başlayacağını kaydetti.
Güçlüsoy, 4'üncü 5 yıllık Kalkınma Planı'nın haftaya Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek Meclis'e gönderileceğini de belirtti.
Kaynak: BRT