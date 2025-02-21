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Güçlüsoy, 4'üncü 5 yıllık Kalkınma Planı'nın haftaya Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek Meclis'e gönderileceğini de belirtti.

Güçlüsoy, Kalkınma Planı'nı tozlu raflarda unutmak için yapmadıklarını, esas sürecin şimdi başlayacağını kaydetti.

Güçlüsoy, planlara sadık kalındığı sürece arzulanan hedefe ulaşılabileceğini ve ülkede sürdürülebilir bir yapı oluşabileceğini söyledi.

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