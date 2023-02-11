Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında KKTC kafilesinde bulunan son kişinin naaşına ulaşıldığını belirterek, yurda dönmek için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Güçlüsoy, BRT’de katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, bugünkü uçak saatinin belirlenmesi ardından ekipleri ve 11 cenazeyle KKTC’ye döneceklerini belirterek, Çevik Kuvvet ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekiplerinin ise bölgede kalarak, çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Depremin ardından bölgeye intikal ettikleri günden itibaren çok zorlu bir süreç yaşadıklarını ifade eden Güçlüsoy, elektrik, su olmayan bir ortamda, hem KKTC kafilesinin kurtarılması adına, hem de etraftan gelen imdat çağrılarına cevap verebilmek adına çok büyük bir gayret gösterdiklerini aktardı.

Kurtarma çalışmaları kapsamında gerekeni en kısa zamanda yaptıklarını ifade eden Güçlüsoy, “Şampiyonlara, öğretmenlere ve velilere Allahtan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Milletimizin başı sağ olsun” dedi. Depremden sonra tüm yaraların sarılabilmesi için hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem de KKTC’nin ellerinden gelen katkıyı yapacağını ifade eden Güçlüsoy, orada bulundukları sürece kendilerine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.