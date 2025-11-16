Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, UBP–DP–YDP hükümetinin Güzelyurt halkını aylardır oyaladığını söyledi. Başbakan Ünal Üstel’in açılış tarihlerini defalarca ertelediğini ve verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirten Gulamkadir, bunun artık siyasi bir tartışma değil, devlet ciddiyetinin çöküşü olduğunu vurguladı.

Gulamakadir, hükümetin “Güzelyurt Hastanesi açılıyor” açıklamalarına rağmen yapının tam teşekküllü bir hastane değil, hastane süsü verilmiş bir poliklinik olduğunu söyledi. Yapıda yataklı servis bulunmadığını, bu servisleri çalıştıracak ekiplerin olmadığını ve kurumsal kapasitenin yetersiz olduğunu ifade eden Gulamkadir, Güzelyurt’a tam teşekküllü bir devlet hastanesinin gerekliliğini bir kez daha dile getirdi.

Bölgedeki sağlık altyapısına da dikkat çeken Gulamkadir, 20 bini aşkın nüfusa sadece bir ambulansın bulunduğunu, 24 saat doktor bulundurulamayan merkezin hâlâ “müjde” olarak sunulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Eksikliklerin bedelini zamanında müdahale alamayan yurttaşların ödediğini belirten Gulamkadir, sağlık hizmetinin siyasetin oyuncağı olamayacağını vurguladı.

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı, planlamaya, bilime dayalı ve 7/24 erişilebilir kamusal sağlık altyapısının şart olduğunu belirterek, hükümetin başarısızlığının bedelini halkın önünde vermesi gerektiğini ve erken seçim çağrısında bulundu. Gulamkadir, “Güzelyurt halkı artık yalan değil, hizmet istemektedir; çünkü bu ülkenin kaybedecek tek bir insanı, tek bir dakikası, tek bir nefesi yoktur” dedi.