Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye, çatışmanın değil barışın ve sağduyunun tarafında yer almakta, istikrar adası olarak güvenliğin merkezi olma konumunu sürdürmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Muş ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin dostluğunun ve yapıcı çabalarının kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Bakan Güler “Bekamıza yönelik en ufak bir tacize karşı koymakta son derece muktedir olduğumuzu da bir kez daha hatırlatıyoruz” ifadesini kullandı.

Bakan Güler açıklamasında Türkiye olarak bölgedeki çatışmaların sonlanması için diplomasi ve çözüm odaklı yaklaşımlarını sürdürdüklerini kaydetti. Güler “Aynı zamanda ülkemizin, hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için gereken tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle alıyoruz” dedi.