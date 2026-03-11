Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat (29), İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönüşe geçmişti. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk TIR'ı ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giriş yapmıştı. Hüseyin Fırat'ın aracına İsrail'den atılan füze isabet etmişti. Kazvin eyaletinin geçip Zencan kentine doğru giderken saldırıya uğrayan Hüseyin Fırat'ın kullandığı TIR alev almıştı.
AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINMIŞTI
TIR'dan ağır yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.
Diğer Türk şoförler ise saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.
ACI KAYIP
Fırat maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetti.