İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK

Gülşen bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı 26 Ağustos'ta "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı. İtiraz üzerine 29 Ağustos'ta tahliye edilen Gülşen'e ev hapsi adli kontrol şartı uygulanmıştı. Gülşen hakkındaki ev hapsi kararı ise 12 Eylül 2022'de kaldırılmıştı.