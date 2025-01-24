Maliye Bakanlığı’na bağlı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, basında çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

“Ülkemize yurt dışından çalıntı araç ithali konusundaki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

KKTC Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını ve ülkemizde ikamet eden tüzel ve gerçek kişilerin haklarını korumak adına ülkemize Birleşik Krallık’tan ithal edilen araçların çalıntı olup olmadığını tespit edebilmek için araştırmaya tabi tutmaktadır.

Birleşik Krallık’tan ülkemize ithal edilen araçların çalıntı olup olmadığını tespit etmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı’na bağlı, Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğü ve yurtdışındaki ilgili diğer makamlar nezdinde yaklaşık iki yıldır koordineli çalışmalar yürütmekte ve yasal çerçeve içerisinde hukuki görüşler ile birlikte kararlar alınmaktadır.

Araştırma sonucu çalıntı olarak tespit edilen araçlar mevzuatımıza göre Gümrük kontrolü altına alınır.

Bu bağlamda son iki buçuk yılda ithal edilen 61 adet aracın çalıntı olduğu tespit edilmiş olup gümrük kontrolüne alınmıştır.

Kontrollerimizden önceki dönemlerde vatandaşların bilgileri dışında çalıntı araçları satın almak suretiyle çeşitli mağduriyetler yaşadıkları bilinmektedir.

Bu araçları hukuki mevzuat çerçevesinde ithal eden kişilerin hakları ve diğer hukuksal durumlar ile ilgili olarak Hukuk Dairesi (Başsavcılık)'tan yakın dönemde görüş alınmıştır.

Hukuk Dairesi (Başsavcılık)'tan alınan görüşe göre çalıntı araçları ithal eden şahıslar bu araçların yasal sahipleri değildir.

Araçların yurtdışındaki yasal sahiplerine yurtdışındaki ilgili makamlar nezdinde haklarını aramaları için bildirim yapılmıştır.

Söz konusu araçların soruşturması Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğü, dairemiz ve ilgili makamlar ile koordineli yürütülmektedir.

Bu bağlamda 37/83 Sayılı Gümrük ve İstihsal Yasası uyarınca gümrükleme işlemi tamamlanmamış, sorgulama ve araştırma neticesinde çalıntı olduğu tespit edilen araçlar, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne tüm kamu, kurum ve kuruluşlarından gelen ihtiyaç taleplerinde değerlendirmek üzere aktarılmıştır.

Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğü ve dairemiz, yurtdışındaki ilgili makamlar ile koordineli bir şekilde çalışmaya başladıktan sonra ülkemize ithal edilen çalıntı araçların sayısında ciddi bir azalma saptanmıştır.

37/83 Gümrük ve İstihsal Yasası uyarınca gümrükten kurtarılmayan eşyalar için ilgili yasal süre tamamlandıktan sonra Gümrük Müdürü uygun gördüğü yöntem ve şekilde kurtarılmayan eşyaları elden çıkarabilir.

Bakanlığımız ile yaptığımız istişareler sonucunda daha öncede çalıntı araçları satın alan vataşlarımızın yaşamış olduğu mağduriyetler göz önüne alınarak ilgili araçlar devletin kullanımı amacıyla Devlet Emlak Malzeme Dairesi’ne aktarılmıştır.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nin kuruluş amacı, Devlete ait deniz, hava ve kara giriş ve çıkış gümrüklerinde Gümrük Mevzuatı ve yürürlükteki diğer yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde ithalat ve ihracat işlemlerini gözetme ve denetleme işlemlerini yerine getirmek, gümrük vergilerini saptamak, vergilendirme ve tahsil işlemlerini yürütmek ve bu işlemlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek ve yürürlükteki mevzuatla Daireye verilen tüm görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmaktır.

Ülkemize yurtdışından ithal edilen tüm emtiaların Gümrük ve Rüsumat Dairesi sorumluluğunda olduğunu hatırlatır gerekli tüm tedbirlerin Dairemiz ve Bakanlığımız tarafından alınmakta olduğunu kamuoyunun bilgisine getirmek isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”