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Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Patronlar Kulübü’nde bu Hafta Bahar Sancar’ın konuğu iş insanı Günay Çerkez oldu. Çerkez siyasete sert eleştirilerde bulunarak, artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini söyledi…

“YASALAR GÜNCELLENMELİ”…

Ülkede bir ara seçime gidilecek olmasını değerlendiren Çerkez, “Anayasa gereği bunun yapılması gerekiyor. Hükümetler ne yaparsak yapsın bu ülkede karşıt bir görüş mutlaka çıkıyor. Ancak hükümetlerin yapması gereken, kadük olmuş birçok yasayı güncellemektir. Dünyada her şey değişti. Dünyada ileri gidiyor. Biz 50 yıl önce yapılan bir anayasa ile devam etmek istiyoruz” diyerek meclisin yasaları günümüz dünyasına uygun bir şekilde değiştirmesi gerektiğini söyledi.



“MECLİS NEDEN 5 GÜN ÇALIŞMIYOR?”...

Başkanlık sistemi için çok geç kalındığını söyleyen Çerkez, “Parlamenter sistem çok hantal bir yapıdır. Bu hantal yapı içinde gelişmelerin süratini yakalayamazsınız. En erken zamanda başkanlık sistemine geçilmesi gerekir. Dünyanın diğer ülkeleri ile mukayese edildiği zaman biz adım atmadan diğerleri koşmaya başlıyor. O neden kökten bir değişim şarttır. Kıbrıs türkü bu yaşananları hak etmiyor. Meclis neden 5 gün çalışmıyor? Sen eğer bu halkı temsil ediyorsan gerekirse 7 gün çalışacaksın. Kökten bir Rönesans şart” dedi.



“BU ÜLKEDE GEMİSİNİ KURTARAN KAPTAN”…

Bizim lider sektörler katkı almadan ayakta duramıyor. Hazineye para koyamıyoruz. Sağ olsun Türkiye para veriyor. Bizde para yok mu var? Ancak bizde kişisel zenginlik var. Bize ülke zenginliği yok. İnsanların yaşamları arasında inanılmaz bir fark var. Belki zor bir dönemden geçeceğiz ancak eğer biz kendi ayaklarımız üzerinde durmak istemezsek olmaz. Ama bu ülkede gemisini kurtaran kaptandır” şeklinde konuştu.



“ÇOĞUNLUK KURULAN BU SİSTEMDEN MEMNUN”…

Çerkez, “İkide bir AB kriterlerini örnek gösteriyoruz. Çalışıyor muyuz? Yok. Üretiyor muyuz? Yok. Ne yazık ki çoğunluk kurulan bu sistemden memnundur. Bu yaşananlara çok üzülüyorum. Kıbrıs Türkü tembel değildir, bilgilidir, tecrübeleri birçok ülkeden daha ileridedir. Ancak bunları alıp doğru yönde kullanamıyoruz. Bizde toplum solcular sağcılar olarak ikiye ayrıldı. Silkelenip kendimize gelmemiz lazım. Gidişatımız iyi değil. Toplumsal bir çare bulunması gerekiyor” dedi.