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Dolar ise 31.90 liradan alınıp, 32.45 liradan satılıyor.

Serbest piyasada, 09.10 itibarıyla 34.90 liradan alınan euro, 35.47 liradan satılıyor. 41.00 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 41.70 lira olarak belirlendi.

Bitcoin tarihinin en yüksek seviyesini gördü: 70 bin dolar

Bitcoin tarihinin en yüksek seviyesini gördü: 70 bin dolar

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