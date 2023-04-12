

UBP Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu KIBRIS TV’de yayınlanan Aytuğ Türkkan ile Detay programına konuk oldu, ara seçim tartışmaları ve parti tüzüğüyle ilgili gelinen aşamalar hakkında bilgiler paylaştı.



“1 sandalye için seçime gideceğiz”

Anayasaya göre Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden istifası nedeniyle Haziran ayı içerisinde bir ara seçim yapılması gerekiyor. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) ara seçim yerine erken seçim çağrısını değerlendiren Hasipoğlu bunun mümkün olmadığını belirtti.

Hasipoğlu, şunları söyledi: “Daha bir sene önce seçimden çıktık. Bir erken seçim yapmak, icraat yapan hükümet nezdinde mümkün değil. Elbette anayasayı ihlal edecek bir durumumuz da yok. Anayasa bize diyor ki genel seçimi yapmazsan ara seçimi yapmak mecburiyetindesiniz. 25 Haziran’da muhtemelen bizi bir ara seçim bekliyor. Ülke olarak 1 sandalye için seçime gideceğiz.”



“Lefkoşa özelinde de bir seçim yapılabilir”

“Ara seçim için ada genelinde mi bir seçim yapmak gerekiyor?” sorusuna yanıt veren Hasipoğlu, “Şu an ki yasa ‘ülke geneli’ diyor ama bunu değişebiliriz. Buna Meclis karar verecek” dedi. Karar vermek için 26 Nisan’a kadar bir süre olduğunu belirten Hasipoğlu, “Yasa değişebilir. Bu ara seçime özel ada geneli değil, Lefkoşa sandalyesi boşaldığı için Lefkoşa özelinde de yapabilirsiniz. Bu özel geçici bir düzenleme ile olabilir. İstenirse Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılabilir ama henüz bu konuda netleşen bir durum yok. Bir görüş de diyor ki; diğer 49 vekili ada geneli seçti, neden bir vekili sadece Lefkoşa seçsin. Buna meclis karar verecek. Bunun için çoğunluk aramaya da gerek yoktur. Yani hükümet bu konuda karar alırsa yapabilir” ifadelerine yer verdi.



Karma oyun kaldırılması çalışması

Oğuzhan Hasipoğlu karma oyun kaldırılmasına yönelik bir çalışma başlattıklarını kaydederek, şu detayları paylaştı: “Seçim ve Halk Oylaması’nda bir değişim gündeme gelmelidir. Yüksek Mahkeme Başkanımız Narin Ferdi Şefik de sistemin oldukça karmaşık ve sayma anlamında zor olduğunu söylüyor. Biz UBP olarak karma oyun kaldırılmasına yönelik bir çalışma başlattık. Ana muhalefet de buna sıcak bakıyor, öyle anlıyoruz. Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda bu gündeme gelebilir.”



UBP’de delege sistemi çalışılıyor

Hasipoğlu, UBP’nin üye sisteminden delege sistemine geçmesine yönelik bir çalışmanın olduğunu da açıkladı. Hasipoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: “UBP’de 17 bin üyemiz oldu, partimize ciddi bir ilgi var. Daha önce 1200 delegemiz vardı ve parti organlarını onlar seçerdi. Hüseyin Özgürgün döneminde delegeden üye sistemine geçildi. Ama şimdi 1200 delegeye dönülmeyecek. Sandık başı örgütlenme diyoruz. Sandıkların örgüt başkanları, sandık temsilcileri olacak, bunları üyeler seçecek. Henüz sayı belirlenmedi ama bugünün üyeleri bu sandık kurulunu yani, delegeleri seçecek. Tahminim en az 3 bin kişilik bir delege sayısı olacak, üst rakam ne olur bilemiyorum. Üyelik de devam edecek.”