Haberinde Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun dün Meclis çevre komitesi toplantısında yaptığı açıklamaya yer veren Politis gazetesi, Panayotu’nun bakanlığın şu ana kadar yabancı uzmanlardan aldığı olumsuz görüşlere rağmen, nihai sonuçlardan emin olmak için bu yöntemin adada başarıyla uygulanma olasılığını daha ayrıntılı incelediğini dile getirdiğini iletti.

İlgili çalışmanın yapıldığını ifade eden Panayotu, bu yöntemi Güney Kıbrıs’ta uygulamak isteyen şirketlere de atıfta bulundu.

Panayotu açıklamasında şu anda bu programın Güney Kıbrıs’ta sonuç vereceğini bilimsel bir dille ifade edecek doğrulanmış bir kaynak bulunmadığını da dile getirdi.