Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in Kazakistan’a gerçekleştirdiği resmi temaslar, Rum basınında geniş yankı uyandırdı. Ziyaret kapsamında Güney Kıbrıs’ın Astana’da büyükelçilik açması ve iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlaması, ilişkilerde “yeni dönem” olarak yorumlandı.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Hristodulidis’in Kazakistan temasları, Güney Kıbrıs ile Kazakistan arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar içerdi.

Fileleftheros gazetesi, “İşbirliğinin Yol Haritası” başlıklı haberinde, iki ülke arasında karşılıklı çıkarlar temelinde yeni bir gündem oluşturulduğunu yazdı.

Haberde, Hristodulidis ile Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Tokayev arasında gerçekleştirilen görüşmede, siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik iş birliği konularının da ele alındığı belirtildi.

Gazeteye göre Tokayev, iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi için bir yol haritası hazırlanmasını ve sürecin iki ülkenin dışişleri bakanlıkları tarafından takip edilmesini önerdi. Ayrıca yatırımların korunmasına yönelik anlaşma imzalanmasının da gündeme geldiği aktarıldı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın “Trans-Hazar Koridoru” projesine dahil olma talebinin de görüşmeler kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Projenin, Kazakistan’ın kara ulaşım altyapısıyla Güney Kıbrıs’ın denizcilik imkanlarını birleştirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Tokayev’den “Altın Vize” Çağrısı

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev’in, Rum iş insanlarına “Altın Vize” programından yararlanma çağrısı yaptığı da belirtildi.

Tokayev, Hristodulidis’in ziyaretini “tarihi bir olay” olarak nitelendirirken, iki ülke arasında hükümetler arası işletme konseyi kurulmasını da önerdi.

Hristodulidis ise açıklamasında, Kazakistan’ın Kıbrıs meselesindeki tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ortak irade bulunduğunu söyledi.

Astana’da Büyükelçilik Açıldı

Politis gazetesi ise ziyaret kapsamında Güney Kıbrıs’ın Astana Büyükelçiliği’nin açılışının gerçekleştirildiğini yazdı.

Açılış töreninde konuşan Hristodulidis, Astana’da Güney Kıbrıs, Güney Lefkoşa’da ise Kazakistan büyükelçiliklerinin açılmasını “tarihi dönüm noktası” olarak değerlendirdi.

Törende Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Güney Kıbrıs’ın Kazakistan Büyükelçisi Petros Nakuzis ile Kazakistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Nikolay Zhumakanov’un da konuşma yaptığı belirtildi.

Öte yandan Hristodulidis’in, Astana’daki “Alem A.I Centre” isimli yapay zeka merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Larnaka-Astana Uçuşları Başladı

Rum basını ayrıca, Güney Kıbrıs ile Kazakistan arasında doğrudan uçuşların başladığını duyurdu.

Haberlere göre Air Astana, 2 Haziran’da Astana’dan Larnaka Havaalanı’na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Larnaka-Astana seferlerinin haftada iki kez, salı ve cumartesi günleri yapılacağı belirtilirken, Almatı-Larnaka uçuşlarının da bugünden itibaren başladığı kaydedildi.

Doğrudan uçuşların ilk etapta eylül ayına kadar sürmesinin planlandığı, talep olması halinde sürenin uzatılabileceği ifade edildi.