Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelerek Kıbrıs sorunu ve Güney Kıbrıs'ın Schengen Bölgesi'ne katılım sürecini görüştü.

Fransa'nın ulusal günü Bastille Günü kutlamaları kapsamında Paris'te bulunan iki liderin görüşmesinde, Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak Raffaele Fitto'yu görevlendirmesi de ele alındı.

Rum Hükümet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou'nun açıklamasına göre Hristodulidis, Avrupa Komisyonu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in yürüttüğü sürece verdiği destekten dolayı Von der Leyen'e teşekkür etti.

VON DER LEYEN: TÜM ARAÇLARI KULLANACAĞIZ

Von der Leyen ise Raffaele Fitto'nun Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanmasının Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine yönelik güçlü taahhüdünü yansıttığını belirtti.

AB'nin Kıbrıs sorununa büyük önem verdiğini ifade eden Von der Leyen, çözümün Avrupa Birliği için öncelikli konular arasında yer aldığını kaydetti.

Von der Leyen ayrıca, Kıbrıs sorununun çözümünün ardından da Güney Kıbrıs'ın AB üyesi olarak kalacağını belirterek, bu doğrultuda Avrupa Birliği'nin elindeki tüm araçların çözüm sürecine destek vermek amacıyla kullanılacağını ifade etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı, olası bir çözümün Avrupa Birliği'nin ilke, değerleri ve müktesebatıyla uyumlu olması gerektiğini yineledi.

SCHENGEN SÜRECİ DE GÜNDEMDEYDİ: GEREKLİ TÜM TEKNİK KRİTERLER BAŞARIYLA YERİNE GETİRİLDİ, GERİYE SİYASİ KARAR KALDI

Görüşmede Güney Kıbrıs'ın Schengen Bölgesi'ne tam üyelik süreci de ele alındı.

Antoniou, Güney Kıbrıs'ın Schengen üyeliği için gerekli tüm teknik kriterleri başarıyla yerine getirdiğini, geriye yalnızca siyasi kararın kaldığını belirtti.

Von der Leyen de Güney Kıbrıs'ın Schengen Bölgesi'ne en kısa sürede tam üye olmasına destek verdiğini ifade etti.

Haberde, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in Güney Kıbrıs'ın Schengen üyeliğini destekleyen isimlerin başında geldiği belirtildi.

DİPLOMATLARDAN ÇEKİNCELER

Öte yandan haberde, ismi açıklanmayan bazı diplomatların Güney Kıbrıs'ın Schengen üyeliğinin uygulanabilirliği ve bunun Kıbrıs sorununa olası etkileri konusunda çeşitli çekinceler dile getirdiği aktarıldı.

Diplomatik kaynaklara göre, Güney Kıbrıs yönetiminin Schengen'in yeni dijital giriş-çıkış sisteminin ara bölgedeki dokuz geçiş kapısında uygulanmayacağı yönündeki yaklaşımının pratikte sürdürülebilir olmayabileceği değerlendiriliyor.

Bu durumda Yeşil Hat'ın fiilen sert bir dış sınıra dönüşmesi ya da Schengen Bölgesi'ne giriş-çıkışların takibinde idari sorunlar yaşanabileceği ifade ediliyor.