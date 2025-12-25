Fileleftheros gazetesi, “Trump Desteğiyle İttifakın Güçlendirilmesi” başlıklı haberinde, Kudüs’te gerçekleştirilen, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki 10’uncu üçlü zirvenin, gerek geniş bölgenin gerekse üç ülke arasındaki stratejik iş birliğinin merkezine “Hindistan-Orta Doğu-Avrupa (IMEC) ekonomik koridorunu” yerleştirdiğini yazdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, üçlü zirveden bir hafta sonra Washington’a yapacağı ziyaretin, üç ülkenin hedefleri açısından da belirleyici öneme sahip olduğunu yazan gazete, üç ülkenin; ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğiyle ittifakın güçlendirilmesini istediğini belirtti.

Gazete, üçlü zirve sonrasında sızan bilgilerin İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’nun, Beyaz Saray’a, “IMEC aracılığıyla üç ülkenin iş birliğinin güçlendirilmesi ve Türkiye’nin oynadığı olumsuz rol” şeklindeki somut gündemle gideceğini yazdı.

Habere göre, Netanyahu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından kamuoyu önünde yaptığı açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’a gelecek hafta yapacağı ziyaret sırasında söyleyeceklerinin ön provasını da teşkil ediyor.

Netanyahu açıklamasında üç ülkenin egemenliklerini ve egemenlik haklarını korumaya kararlı olduğunu ifade etti.

Üçlü zirve sonrasında yapılan ortak açıklamada savunma, güvenlik ve teröre karşı mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ifadenin, bölgesel zorluklara ilişkin direk yanıtı teşkil ettiğini belirten gazete, üçlü zirvenin ortak açıklamasında ABD’nin katılımıyla 3+1 oluşumunun canlandırılması gerekliliğini dile getirmesinin de tesadüf olmadığını yazdı.

Habere göre, Trump’ın Beyaz Saray’a geri dönmesi ve Gazze’deki savaşın sonunda, 3+1 oluşumun yeniden canlanması için uygun koşullar oluşurken Amerikan Kongresi de bu oluşuma kurumsal destek veriyor.