Alithia gazetesi, polisten yapılan açıklamaya göre anneyle çocuğunun, işten eve dönen baba tarafından baygın halde bulunduğunu ve babanın önce, eşiyle çocuğunun uyuduğunu sandığını, ancak baygın olduklarını fark edince yardım çağrısında bulunduğunu yazdı.

Gazete, anne ve çocuğun ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve yapılan muayenede, her ikisinin de sakinleştirici ilaç aldıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Haberde, yapılan tedavinin ardından annenin polise verdiği ifadede, çocuğa ilaç verdiğini itiraf ettiği ve psikiyatri uzmanının, kadının psikolojik tedavi görmesi gerektiğini söylediği ifade edildi.

-Suç örgütüne karıştığı belirlenen bir Rum Selanik’te tutuklandı

Gazete, bir diğer haberinde ise Rum polisinin, suç örgütüne karıştığı için aradığı 22 yaşındaki bir Rum’un Selanik’te tutuklandığını yazdı.

Haberde, şahıs aleyhinde Avrupa tutukluluk emri bulunduğu ve şahsın Selanik Başsavcılığı’na sevk edildiği kaydedildi.

-Larnaka’da araç kundaklandı

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de Larnaka’da dün sabaha karşı, 47 yaşındaki bir şahsa ait arabanın kimliği belirsiz kişiler tarafından yanıcı madde dökülerek kundaklandığını yazdı.

Haberde, kundaklama sonucu çıkan yangında aracın kül olduğu ve alevlerin, ikinci bir araca da sıçrayarak hasara yol açtığı ifade edildi.

Gazete, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.