Reuters’ta da yer bulan Telegraph’ın haberine göre Güney Kıbrıs, bu ayın başlarında yaşanan İran insansız hava aracı saldırılarının ardından, adadaki Britanya askeri üslerine yönelik yeni güvenlik düzenlemeleri için Birleşik Krallık ile müzakere talebinde bulundu.

Habere göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumartesi günü İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı uzun telefon görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi.

Telegraph, Hristodulidis’in, İran savaşının sona ermesinin ardından 1960 yılında Ağrotur ve Dhekelia egemen üslerini kuran anlaşmanın güvenlik düzenlemelerinin yeniden müzakere edilmesini istediğini aktardı. Haberde ayrıca, Güney Kıbrıs’ın taleplerinin İngiltere’den üsleri terk etmesini içermediği belirtildi.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı sözcüsü, Reuters’a yaptığı açıklamada, üslerin statüsünün müzakereye açık olmadığını ve İran tehditleri karşısında İngiltere ile Güney Kıbrıs arasındaki uzun süredir devam eden dostluğun güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Sözcü, “Egemen Üs Bölgeleri’nin statüsü tartışma konusu değildir. Bu bölgeler hiçbir zaman Kıbrıs Cumhuriyeti’nin parçası olmamıştır. Kıbrıs 1960 yılında bağımsızlığını kazandığında bu alanlar üzerindeki egemenlik Birleşik Krallık’ta kalmıştır. Bunu değiştirmeye yönelik bir planımız yoktur” dedi.