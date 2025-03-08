Açıklamada, geçim sıkıntısı çeken halkın daha da zor bir duruma sürüklendiği vurgulanırken, gümrük uygulamalarının en kısa sürede düzenlenmemesi halinde en sert şekilde eylem başlatılacağı kamuoyuna ve yetkililere duyuruldu.

Dernek yetkilileri, mevcut uygulamaların halkın ekonomik zorluklarını artırdığına dikkat çekerek, gümrük yasalarının güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Yazının tamamı şu şekilde:

Metehan kara giriş kapısında kaçakçılığı önleme ŞUBESİ polis memurlarının bir vatandaşın aracında bulduğu toplam 10 kilo et için tutuklama yaptığı haberini öğrenmiş bulunuyoruz. Revize edilmemiş gümrük yasaları yüzünden zaten geçinmekte zorlanan halkın hayatını dahada içinden çıkılmaz duruma sokmaya çalışmalarını insanlık dışı bir uygulama olarak görmekteyiz, bu uygulamaların en kısa zamanda düzenlenmemesi halide gerekirse bu uygulamalara karşı en sert şekilde eylem başlatacağımızı buradan kamu oyuna ve yetkili organlara bildiririz.