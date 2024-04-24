“Mağusa bölgesine” bağlı Sotira’daki “Ay.Theoklas” deniz bölgesinde, dün bulunan çürümüş cesedin, geçtiğimiz aralık ayında meydana gelen sığınmacı gemi kazasının kurbanlarından olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, cesedin bahse konu bölgedeki kayalıklarda balık avına giden bir şahıs tarafından tespit edildiğini yazdı.

Belden aşağısı bulunmayan cesedin ilk belirlemelere göre kadın olduğunu yazan gazete, ölümün ise 4-5 ay önce gerçekleştiğinin düşünüldüğünü belirtti.

Habere göre cesedin teşhisi için DNA örnekleri, Suriye ve Lübnan’a gönderildi.

Alithia gazetesi ise ceset üzerinde yapılan otopsinin, cesedin cinsiyeti ve yaşına ilişkin sorulara yanıt vermediğini belirtti.