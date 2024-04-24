Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşadığımız tüm bu sorunların kaynağı istihdam politikasıdır. Hükümet işe göre adam değil, adama göre iş bulmaya çalışıyor. Yıllardır bu mantığı eleştirmemize rağmen ne yazık ki istihdam politikası böyle geliştirildi. Toprak Ürünleri Kurumu’nda da yaşadığımız sorunun kaynağı budur.” dedi.

Sorunun çözümü için mesai bitimine kadar süre tanıyacaklarını belirten Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Yaşanan sorunlara çare bulunmazsa yarın sabah mesai başlangıcıyla birlikte eylemde olacağız. Yarın mesai bitimine kadar sorun çözülmezse Kamu-İş olarak oturup eylemin ne şekilde devam edeceğine karara bağlayacağız. Bu eylemi yapmamızdaki amaç üreticinin işini kolaylaştırmak, hak ettikleri hizmete daha çabuk ulaşmasını sağlamaktır. O yüzden Hayvancılar Birliği’nden de destek bekliyoruz. Ancak birlik olursak, hükümetin bu konularda duyarlı olmasını sağlayabiliriz. Aksi halde birbirimiz eleştirerek bir yere varamayız.” dedi.