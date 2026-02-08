Güney Kıbrıs’ta 24 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde oy kullanacak seçmen listesi 2 Ocak itibarıyla kesinleşti.

Haravgi’nin haberine göre, Rum İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Elikos İlia seçmen sayısının 561 bin 252, bunların 837’sinin Güney Kıbrıs’ta adresi bulunan Kıbrıslı Türk olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın, seçim gününe kadar 18 yaşını dolduracak kişilere mektup göndereceği ve seçmen listesine en son kayıt gününün 2 Nisan olduğu bilgisi verildi.

Öte yandan, Alithia, İlia’nın açıklamasını kaynak göstererek, şu anda Siyasi Partiler Kütüğü’ne kayıtlı 26 siyasi parti bulunduğunu aktardı.

Habere göre İlia, “Amesi Dimokratia” (Doğrudan demokrasi), “Siku Pano” (Kalk/Yüksel) ve “Laikos Agonas Eleftherias” (Halk Özgürlük Mücadelesi) ismiyle üç oluşumun siyasi parti kaydı başvurusu yaptığını, başvuruların incelenmekte olduğunu belirtti.