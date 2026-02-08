Larnaka’da sağlık kontrolleri için polis eşliğinde Larnaka Genel Hastanesi'nde götürülen tutuklunun kelepçe takmak isteyen polisi, narkotik kontrolünden kaçmaya çalışan bir gencin de görevli polisleri yaraladığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre, Menoya Tutukevinde tutulan 27 yaşındaki tutuklu sağlık kontrolü için 6 Şubat’ta polis eşliğinde götürüldüğü Larnaka Genel Hastanesi’nde, kontrolleri tamamlandıktan sonra yeniden kelepçelenmeye çalışılırken görevli polise saldırıp yaraladı. Devreye giren diğer polisler, tutukluyu zor kullanarak yeniden kelepçeledi. Saldırıya darp edilen polisin sağ elinde ve sağ kaşında ezikler oluştuğu bilgisi verildi.

Yine Larnaka’da önceki gün (6 Şubat) narkotik şube ekipleri yol kenarında duran 23 yaşındaki kişinin kontrolündeki bir aracı aramak istedi. Aracın yanında duran 22 yaşındaki yaya polisleri görünce kaçtı. 23 yaşındaki araç sürücüsü de kaçmaya çalışınca kovalamaca yaşandı. Kaçan sürücü aracıyla polis devriye aracına defalarca çarptı. Olay yerinde, naylon poşet içerisinde bir kilo civarında, kaçan yayanın tasarrufunda da 10 gram ağırlığında hintkeneviri bulundu. polis aracının içerisinde bulunan erkek polis, çarpmaların etkisiyle ellerinde kırık ve ezikler, kadın polisin ise boynunda zedelenme ve elinde morluklar oluştu.