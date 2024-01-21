Haftalık Kathimerini “Polis Yeraltı Dünyasının Rehini… Suçun Artması Polis Genel Müdürü'nün Yetersizliğini Yeniden Gündeme Getiriyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde kilit rollere de yetersiz kişilerin atanması sorununun yıllardır var olduğuna dikkat çekerek bu noktada Rum Polis Genel Müdürü’nün, Polis teşkilatı içerisinde de tartışılan yetersizliği meselesinin yeniden gündeme geldiğini yazdı.

Rum yönetiminin, mahkemeye başvurabileceği korkusuyla Polis Genel Müdürü’nü değiştirme düşüncesinden vazgeçtiğini belirten gazete, bunun, “tam bir organizasyon bozukluğu içerisinde olan, kamu personeli kurallarıyla işleyen ve gün be gün yapısı bozulan Rum polis örgütünün durumunu daha da kötüleştirdiğini” kaydetti.

Habere göre geçen hafta Lefkoşa’nın Rum kesiminde küçük çocukların gözü önünde gerçekleşen cinayet girişimi ve Baf’ta savcının aracının kundaklanması olayları, Hristodulidis kabinesine yeni katılan Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis’in görevi devralırken yaptığı; “Halkın güvenlik duygusunun restore edilmesi ve suçun önlenmesi için silahlı polislerin kent merkezlerinde devriye gezeceği” açıklamasını boşa çıkardı. Yeni bakanın bu açıklaması polis çevrelerince “malum saflık” olarak nitelendirildi.

Gazete suçun, güpegündüz cinayet girişiminde bulunulabilecek noktaya gelmesinin derininde “adaletle bağlantılı kurumların yetersizliği, polisteki liderlik açığı, polis teşkilatının işleyişinin yeniden organize edilmesi gereği ve teşkilat içerisinde çürük elmalar bulunması” olarak sıraladı.

Politis “Merkezî Cezaevi Yeraltı Dünyasının Karargâhı Oldu” başlıklı manşet haberinde Rum Merkezî Cezaevi’nde yatan mahkûmların cep telefonlarıyla görüntülü aramalar yapabildiklerini, cep telefonlarının çalışmasını engelleyecek bir sistem kurulamamasının da mahkûmların suç faaliyeti organize etmesini kolaylaştırdığını yazdı.

Haberde hükümlülerin cezaevinde yatarken suç faaliyetlerinde başrol oynadığı konusunda uzun zamandır uyarı yapıldığına ancak buna karşı herhangi bir önlem alınmadığına işaret edildi. Örgütlü suçun çok tehlikeli bir hale geldiğine vurgu yapılarak Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis’in de durumu “çok zor” diye niteleyerek Rum polisinden bu görüntüyü ortadan kaldıracak önlemler beklediği hatırlatıldı.

Haravgi ise Rum Polis Genel Müdürlüğü’nden bir grubun, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen bir önlem paketi hazırlamakta olduğunu yazdı. Edindiği bilgilere dayanarak önlemler paketinde kentlerde silahlı yaya devriyeler, suç unsurlarını izleme ve denetiminde bağımsız istihbarat biriminin yoğunlaştırılmasının da bulunduğunu kaydetti.