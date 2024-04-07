Fileleftheros gazetesi, Ulusal Su Projeleri Yatırım Planı, Su Geliştirme Dairesi ve diğer drenaj kurumlarının toplam bütçesinin 1,17 milyar euro olan su projelerini öncelik sırasına göre listelediğini ve planda, 93 su projesinin yer aldığını yazdı.

Gazete, öncelikli olan projelerin yapım aşamasında olduğunu ve bunların su temini, kanalizasyon drenajı (Avrupa Atık Su Direktifi taahhütlerine uymak için), arıtılmış su ve sulamadan oluşan 33 su altyapı projesi olduğunu kaydederek, bu çalışmaların tahmini maliyetinin 721,8 milyon euro olup, 2029’a kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Başlangıç ​​ve bitiş tarihleri ​​sırasıyla 2025 ve 2030 olarak hesaplanmış, tahmini değeri 445,5 milyon euro olan 60 projenin daha değerlendirme aşamasında olduğunu kaydeden gazete, bu projelere kentsel bölgelerde ve Güney Kıbrıs genelindeki tüm mahallelerde su teminini güçlendirmeye yönelik projelerin de dahil olduğunu yazdı.

Gazete, Ulusal Su Projeleri Yatırım Planı’nın Su Kalkınma Dairesi tarafından sunulan öneri çerçevesinde ilk kez hazırlandığını ve Rum Bakanlar Kurulu’nun Tarım Bakanlığı’nı, planın uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesini için yetkilendirdiğini kaydetti.

Haberde, daimi su politikasına göre Güney Kıbrıs’ın içme suyu ihtiyacının karşılanmasının yüzde 100’e ulaşması gerektiği ve devam eden 33 projenin, bu ihtiyacın tamamını karşılayacağı ifade edildi.