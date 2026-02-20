Laboratuvar sonuçlarının ardından bölge karantinaya alındı.

Hastalığın görüldüğü işletmenin çevresinde üç kilometrelik bir alan mühürlenirken, resmi izin olmadan hayvan ve hayvansal ürünlerin taşınması yasaklandı.

Standart kontrol prosedürleri kapsamında çiftlikteki 300 hayvanın tamamının itlaf edileceği açıklandı.

Bir veterinerlik yetkilisi, “Bu ciddi ancak yönetilebilir bir durum” dedi. “Daha fazla yayılımı önlemek için tüm gerekli protokoller derhal devreye sokuldu.”

Bu gelişme, son aylarda kuzeyde vakalar görülmesine rağmen Güney Kıbrıs’ta şimdiye kadar herhangi bir enfeksiyonun doğrulanmamış olması nedeniyle önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.