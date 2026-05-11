“Fileleftheros” internet sayfasına göre, İngiliz Üsler Polisi bugün sabah saatlerinde, Mağusa bölgesine bağlı Liopetri’deki balık çiftliği yakınlarında yanmış bir araç içerisinde ceset buldu.

Polisin, bir vatandaşın bölgede yanmış araç bulunduğu yönündeki ihbarı üzerine olay yerine gittiği, yapılan incelemede araç içerisinde ceset tespit edildiği belirtildi.

İngiliz Üsler Polisi’nin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı ve tüm ihtimallerin değerlendirildiği kaydedildi.

İlk belirlemelere göre cesedin bir erkeğe ait olduğu ifade edildi.