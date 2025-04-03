Rum Temsilciler Meclisi, kadınların gönüllü olarak Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) katılmasının yolunu açan yasayı kabul etti. Yasa sonrası X hesabından resmi bir açıklama yapan Başkan Nikos Hristodulidis, kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Rum Lider Hristodulidis, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Temsilciler Meclisinin, kadınların gönüllü olarak Ulusal Muhafız Birliğine katılmasına imkan tanıyan yasa tasarısı lehinde oy kullanma kararını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Bugün alınan karar, eşitlik ilkesinin pekiştirilmesi ve savunma yapımızın güçlendirilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır; zira her kadın Cumhuriyet vatandaşının dilediği takdirde ülkesine hizmet etmeyi seçmesine imkan tanımaktadır. Tasarıya destek veren tüm partilere teşekkürlerimi sunuyor ve sürecin ciddiyetle ele alındığını kabul ediyorum. Ulusal Muhafızlar (Değişiklik) Yasası 2025'in kabul edilmesi, kurumları güçlendirme ve herkes için güvenli bir gelecek sağlama kabiliyetimizi vurgulamaktadır. Bu yıl Ulusal Muhafızlara ilk kadın asker alımına yönelik hazırlıklar hızla devam etmektedir.”

Kaynak: Kıbrıs Postası