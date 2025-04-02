Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ın Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (HICP) Mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttığını yazdı.

Gazete bunun sonucunda Güney Kıbrıs’taki yıllık enflasyonun, Mart ayında, yüzde 2,3 olan bir ay önceye oranla gerileyerek yüzde 2,1 şeklinde kaydedildiğini belirtti.

İşsizlik

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki Şubat ayındaki işsiz sayısının yüzde 4,9’a tekabül eden 25 bin kişi olarak kaydedildiğini yazdı.

Gazete, yine Eurostat’ın verilerine dayanarak işsizlik oranın, Ocak 2025’te yüzde 5,2 şeklinde yer aldığını belirtti.

Habere göre, işsizlik oranı kadınlarda yüzde 5,4; erkeklerde ise yüzde 4,5 olarak belirlendi.