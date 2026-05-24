“Philenews” ve diğer haber siteleri, Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan milletvekilliği seçimlerinde oy verme işleminin sabah 07.00’de başladığını duyurdu.

Haberde, toplam 568 bin 587 kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde, oy verme işleminin 18.00’de sona ereceği, sonuçların ise sandıkların kapanmasından iki saat sonra netleşmesinin beklendiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta seçmenler, 752 aday arasından 56 milletvekillini seçmek için oy kullanacak.