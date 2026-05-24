“Alphanews” ve diğer haber sitelerine göre, oy verme oranının yüzde 66.46 olduğu seçimlerde DİSİ birinciliğini koruyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre şu ana kadar oyların yüzde 72.9’u sayılırken; DİSİ yüzde 27.1, AKEL yüzde 23.4, ELAM yüzde 11.1, DİKO yüzde 10, ALMA yüzde 5.9, DDP yüzde 5.4 oy oranına ulaştı. Diğer partiler ise milletvekili çıkarabilecek oy oranına erişemedi.

Bu sonuçlara göre; DİSİ 17, AKEL 15, ELAM 8, DİKO 8, ALMA 4 ve DDP 4 milletvekili çıkarmaya hak kazandı.

Habere göre, seçimde 291 bin 33 kişi oy kullanırken geçerli oy sayısı ise 285 bin 155 oldu. 146 bin 989 kişi ise sandığa gitmedi.