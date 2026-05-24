Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan milletvekilliği seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

“Alphanews” ve diğer haber siteleri, Güney Kıbrıs’ta oy verme işlemlerinin saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdiğini belirtirken, çeşitli sandık çıkış anketlerine (exit poll) de yer verdi.

“Alphanews” ve diğer basın yayın organları tarafından gerçekleştirilen sandık çıkış anketlerde ilk sırayı DİSİ, ikinci sırayı ise AKEL’in aldığı görülürken ELAM, DİKO, DDP ve ALMA partileri bu iki partinin arkasından sıralamada yerini aldı.

“Alphanews” sitesinin anketine göre; DİSİ yüzde 30.2, AKEL yüzde 27.7, ELAM yüzde 14.8, DİKO 9.5, DDP 7.4, ALMA 5.6 ve VOLT 4.6 oranında oy alırlarken diğer üç partinin oy oranları da yüzde 4.5 ila 3.5 arasında değişiyor.

Diğer basın yayın organlarının sandık çıkış anketlerindeki oranlar farklılık gösterse de ilk dört sırada yer alan partilerde bir değişiklik görünmüyor.

Habere göre seçim sonuçları az seçmen olan sandıklardan gelmeye başlasa da kesin sonuçların 21.00’de belli olması öngörülüyor.