Güney Kıbrıs’ta bugün gerçekleştirilen milletvekilliği seçimlerinde tüm oyların sayılmasıyla sonuçlar netleşti. Güney Kıbrıs devletine ait Gov.Cy verilerine göre DİSİ yüzde 27,1 oy oranıyla seçimi ilk sırada tamamladı.

Güney Kıbrıs’ta sabah 07.00’de başlayan oy verme işlemi saat 18.00’de sona erdi. Toplam 569 bin 182 kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimlerde 380 bin 851 kişi oy kullandı. Katılım oranı yüzde 66,91, abstansyon oranı ise yüzde 33,09 olarak açıklandı.

Resmî sonuçlara göre 56 sandalyeli Meclis’te partilerin oy oranları ve milletvekili dağılımı şu şekilde oluştu:

DİSİ: yüzde 27,1 – 17 milletvekili

AKEL: yüzde 23,9 – 15 milletvekili

ELAM: yüzde 10,9 – 8 milletvekili

DİKO: yüzde 10 – 8 milletvekili

ALMA: yüzde 5,8 – 4 milletvekili

Doğrudan Demokrasi Kıbrıs: yüzde 5,4 – 4 milletvekili

Seçim barajının yüzde 3,6 olması nedeniyle EDEK yüzde 3,3, Aktif Vatandaşlar – Birleşik Kıbrıslı Avcılar Hareketi yüzde 3,2, DİPA yüzde 3,1, Volt Kıbrıs yüzde 3,1 ve Çevreciler Hareketi yüzde 2 oy almalarına rağmen Meclis dışında kaldı.

İlk kez seçimlere katılan ALMA ile Doğrudan Demokrasi Kıbrıs hareketleri ise barajı aşarak Meclis’e girmeyi başardı.

Seçimlerde dikkat çeken sonuçlardan biri de ELAM’ın oy oranını yaklaşık 4 puan artırarak 8 milletvekilliğine ulaşması oldu.

Öte yandan Güney Kıbrıs siyasetinin köklü partilerinden EDEK’in Meclis dışında kalması dikkat çekti. Parti yönetimi seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere önümüzdeki günlerde toplanacağını açıkladı.