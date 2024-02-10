Fileleftheros "Sulama Suyuna Yüzde 50’ye Varan Kesinti” başlıklı haberinde özellikle kesinti yapmak zorunda kalınmaması için içme/kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle senaryolar üzerinde çalışılırken, yüzde 50 civarında kesinti yapılması planlanan tarım sektörünü zor günler beklediğini yazdı.

Gazeteye göre içme/kullanma ve sulama suyu ile ilgili nihai kararın önümüzdeki hafta alınması bekleniyor. Mart sonuna kadar barajlara önemli miktarda su akışı olursa, tarım için verilen sulama suyu miktarı artırılacak.