KKTC’deki taşınmaz mallar ile ilgili Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan iş insanı Simon Aykut’un İsrail’e gönderildiği açıklandı.

Rum Basınına göre, nakil işlemi, Şubat ayından bu yana yapılmış bir başvuru üzerine gerçekleştirildi ve cezasının geri kalanını kendi ülkesinde çekmesi amaçlanıyor.

Rum Adalet Bakanlığı’na göre süreç, hem Kıbrıs’ın hem de İsrail’in taraf olduğu Avrupa Konseyi’nin Mahkûmların Nakline İlişkin Sözleşmesi çerçevesinde yürütüldü.

Simon Aykut, Haziran 2024’te Metehan sınır kapısından geçişi sırasında tutuklanmıştı.