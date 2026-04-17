Birleşmiş Milletler (BM) Barış Operasyonları Dairesi Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, 19-24 Nisan tarihleri arasında Kıbrıs ve İsviçre’yi kapsayan bir ziyarette bulunacak.

Lacroix, Kıbrıs’ta adanın iki tarafındaki yetkililerle görüşerek mevcut durumu ve adadaki BM Barış Gücü Misyonu’nun (UNFICYP) istikrarı destekleme rolünü ele alacak. Görüşmelerde, diyaloğu kolaylaştırma, gerilimleri önleme ve tampon bölgede sükuneti koruma çabaları ön planda olacak.

Lacroix ayrıca misyon liderliği, diplomatik çevreler ve misyon personelini ziyaret edecek. Gençlik temsilcileriyle bir araya gelecek ve kadınların barış ve güvenlik alanındaki rolünü öne çıkaran küresel “Through Her Lens” (Onun Objektifinden) fotoğraf sergisinin lansmanına katılacak.

Barış Gücü Şefi, ardından 21-24 Nisan tarihleri arasında İsviçre’ye geçecek. Bern’de İsviçre makamlarıyla barış ve güvenlik işbirliğini görüşecek, Stans’taki İsviçre Silahlı Kuvvetleri Barış Gücü Merkezi SWISSINT’te İsviçreli barış gücü personel ve liderleriyle buluşacak.

Lacroix daha sonra Cenevre’ye geçerek, 29. Uluslararası Mayın Eylem Ulusal Direktörleri ve Birleşmiş Milletler Danışmanları Toplantısı’nı açacak. Toplantı, doğaçlama patlayıcı cihazlardan anti-tank mayınlara kadar çeşitli patlayıcı tehlikelerle mücadelede en iyi uygulamaları geliştirmek üzere uzmanları bir araya getiriyor.